undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Churchill Downs Appoints Orvieto Partners Founder Michael Tucker To Board Of Directors
By Amit Chowdhry,6 days ago
Churchill Downs, a gaming, racing, and entertainment company headquartered in Louisville, Kentucky, has appointed Michael Tucker to its Board of Directors. Tucker brings more than 30 years of investment management experience, including extensive involvement in businesses operating across sports, entertainment, and leisure. Tucker currently serves as Founder and Managing Partner...