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Texas People & Companies, November 6, 2026
By Mike Boyd,5 days ago
Affinius Capital appointed Michael Jordan as Managing Director of Housing Portfolio Management. Based in the firm’s Dallas office, Jordan will help oversee Affinius Capital’s housing portfolio management activities, drawing on his extensive experience in multifamily investment strategy, asset management and institutional partnerships. Jordan’s career spans more than 20 years in investment management, capital markets and real estate, including over a decade focused on institutional multifamily investments.