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Holiday budget belt-tightening brings spending back to 2024 levels
4 days ago
BOSTON — Holiday retail sales forecasts are mixed. Americans plan to spend 5.5% less this season, an average of $1,018, according to Simon-Kucher's 8th Annual Holiday Shopping Study, returning back to 2024 levels. As household budgets shrink, any retail revenue growth will likely come from higher prices, rather than more purchases, causing retailers to fight for every hard-earned dollar.