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iZag Radio & Podcasts joins Student Media as paid student organization
By Sadie Berry,6 days ago
This fall semester at Gonzaga University, student radio station iZag was officially incorporated into GU’s Student Media, moving from its previous club status to an official paid student organization. The incorporation comes with increased radio regulations and rules for student DJs to follow, but additional funding and opportunities. Prior...