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Chamber Music Charleston to Present 'Loeffler's Forgotten Octet' on Nov. 8
By Press Release,6 days ago
Chamber Music Charleston (CMC) continues its Ovation Concert Series on Sunday, Nov. 8, 2026, at 3 p.m. at St. Matthew's Lutheran Church, 405 King St. Titled "Loeffler's Forgotten Octet," the program brings together eight chamber musicians to perform Mozart's Clarinet Quintet alongside Charles Loeffler's Octet. In April 2020, clarinetist Graeme...
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