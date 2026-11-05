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Pulaski Soccer Reaches State After Four-Game Defensive Shutout Run
By BVM Sportsdesk,,6 days ago
Pulaski’s boys soccer team reached the WIAA Division 2 state semifinals by shutting out opponents in four postseason matches, despite entering regionals as a No. 4 seed. The run followed a midseason slump and the loss of senior defender Spencer Holderness to a broken leg. Now 14-6-3, Pulaski faces top-seeded Wauwatosa East, another team yet to concede in tournament play.
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