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Medical Societies Endorse Vaccine Guidance to Protect Respiratory Health
6 days ago
Four major medical organizations unite to back evidence-based immunization standards for influenza, RSV, and COVID-19. Unified Society Endorsement: Four leading medical societies have issued a consensus endorsement of influenza, respiratory syncytial virus (RSV), and COVID-19 vaccine recommendations for adult and pediatric populations. Clinical Clarity: The joint effort provides clinicians treating...