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ERCOT Seeks PUC Approval For 2027 Minimum Ancillary Service Methodologies
By Paul Ring,3 days ago
ERCOT filed with the Public Utility Commission of Texas a request for approval of the 2027 ERCOT Methodologies for Determining Minimum Ancillary Service Requirements. The ERCOT stakeholder process did not reach consensus on the 2027 ERCOT Methodologies for Determining Minimum Ancillary Service Requirements. TAC leadership informed the ERCOT Board at...