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Fort Lauderdale Airport Gate Urination Incident Lands Man Facing Felony Charge
By Julian "Jules" Castillo,6 days ago
A 48-year-old Fort Lauderdale man is facing a felony charge and several misdemeanors after deputies say he exposed himself at a crowded Fort Lauderdale-Hollywood International Airport gate and urinated, splashing a woman and her 7-year-old son nearby. The incident happened around 11:30 a.m. Tuesday in a passenger waiting area near a gate in Terminal 3, according to court records cited by The Smoking Gun.
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