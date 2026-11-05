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Arizona Consumers Keep Spending, but How Long Can It Last?
By inbusinessPHX.com,3 days ago
Arizona’s rising retail sales and household incomes are supporting business activity, but growing debt and thinner savings are raising questions about how long consumers can sustain that spending. National Bank of Arizona’s Fall 2026 Economic Briefing finds an economy still benefiting from consumer demand, alongside signs that more households are borrowing to cover everyday expenses.