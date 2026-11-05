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MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY SECURES FINAL ENVIRONMENTAL APPROVAL FOR CHESAPEAKE BAY CROSSING
3 days ago
MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY SECURES FINAL ENVIRONMENTAL APPROVAL FOR CHESAPEAKE BAY CROSSING. Moore-Miller Administration Reaches Milestone with Federal Selection of Bridge Alternative for Chesapeake Bay Crossing Study. (November 5, 2026) – The Maryland Transportation Authority (MDTA) today announced final environmental approval for the Chesapeake Bay Crossing Study, a milestone for the...