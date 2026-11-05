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Trailblazers Square Off Against Longtime Rival CBU on Friday Night
3 days ago
2026-27 Utah Tech Trailblazers Women's Basketball (1-0/0-0 Big Sky) vs. California Baptist (1-0) Friday, November 6, 6 p.m. (MT) Twitter: @UtahTech_Sports | @UtahTech_WBB | #UtahTechIsHere | #BigSkywbb. OPENING TIP: Utah Tech (1-0/0-0 Big Sky) continues its three-game, season-opening homestand on Friday night when the Trailblazers welcome long-time rival California Baptist...