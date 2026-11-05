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Adair County coalition advocates for farmland protections amid development concerns
By Julia Thomas,6 days ago
KIRKSVILLE, Mo. -- A group of Adair County residents say they're working to protect agricultural land and local resources as large-scale development proposals continue to draw attention across Missouri. The Adair County Coalition for Responsible Development describes itself as a citizen-led organization focused on advocating for clear local policies, providing...