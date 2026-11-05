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Two Spain Park seniors named semifinalists for prestigious Coca-Cola Scholars Program
By Dave Domescik,6 days ago
HOOVER – Two Spain Park High School seniors have earned national recognition for their academic achievements, leadership and community service after being named semifinalists for the 2027 Coca-Cola Scholars Program. Hillty Tran and Stella Wilson are among just 23 Alabama students selected as semifinalists and 1,227 nationwide, representing a...
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