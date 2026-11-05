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La Salle County Flood Mitigation Steps Are Saving Homeowners Money
6 days ago
Do you live at a rural La Salle County address that is prone to flooding?. La Salle County Environmental Services and Land Use Director Brian Gift says the county continues to take part in FEMA's Community Rating System. It's a voluntary incentive program that recognizes and encourages community floodplain management practices that exceed minimum requirements of the National Flood Insurance Program.