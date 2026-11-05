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FedUp Foods Expands Product Line Amid Functional Beverage Demand
By Cierra Noffke, posted,6 days ago
FedUp Foods, one of North America’s largest private fermented beverage manufacturers, is expanding its portfolio to include shelf-stable beverages. According to a news release, the expansion reflects broader store-brand and shopping trends, including consumer demand for affordable, healthy options. The company produces and packages beverages at its Wilmington facility...