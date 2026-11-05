undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
'Gas and groceries': Florida Gov.-elect Byron Donalds vows to make Florida more affordable
By WLRN Public Media,5 days ago
Florida Gov.-elect Byron Donalds, who made history on Tuesday as the state’s first Black governor, said his administration will concentrate on "kitchen-table issues," particularly housing, insurance, and gas prices. He outlined his vision for the Florida's future during a post-election interview on CNN with Dana Bash. Donalds told CNN...
70