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Veolia Will Run Woonsocket's Sewage Plant Under Six-Month Deal
By Adriana Vossari,6 days ago
The plant treats sewage from Woonsocket, North Smithfield and two Massachusetts towns, and residents' annual sewer charge rose to $556 this fiscal year. A longer three-year operating contract will need another council vote. Veolia North America will take over day-to-day operation of Woonsocket's wastewater treatment plant under an interim agreement...
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