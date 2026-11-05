John D. Tritch, 95, Henderson, IA

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=2n0hfv_1GnqRBGN00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=2n0hfv_1GnqRBGN00" width="354" height="500" >\u003c/figure>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Service:\u003c/i>\u003c/b>Visitation with lunch\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Name:\u003c/i>\u003c/b>John D. Tritch \u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Pronunciation:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Age:\u003c/i>\u003c/b>95 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>From:\u003c/i>\u003c/b>Henderson, Iowa \u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Previous:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Day and Date:\u003c/i>\u003c/b>Sunday, November 15, 2026\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Time:\u003c/i>\u003c/b>12:00pm - 2:00pm \u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Location:\u003c/i>\u003c/b>Hoy Kilnoski Community Room\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Visitation Location:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Visitation Day and Date:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Visitation Start:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Visitation End:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Memorials:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Funeral Home:\u003c/i>\u003c/b>\u003ci>Hoy Kilnoski Funeral Home\u003c/i>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>\u003ci>Cemetery:\u003c/i>\u003c/b>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>