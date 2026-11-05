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Amazon Taps Uber Eats as Its Prime Restaurant Delivery Partner, Ending the Grubhub Deal
By Standards,5 days ago
Amazon has made Uber Eats the official restaurant delivery partner for U.S. Prime members, the companies announced Thursday, ending Amazon’s four-year commercial arrangement with Grubhub and deepening an already extensive relationship between Amazon and Uber. Key takeaways. Prime members can now order Uber Eats restaurant delivery directly on Amazon.com...