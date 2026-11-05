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Rock Springs Approves E-Bike and E-Scooter Rules: Sidewalks, Helmets and $50 Fines
By Kristina,5 days ago
November 5, 2026 — Rock Springs, Wyoming. The Rock Springs City Council has unanimously approved new rules for electric bicycles and electric scooters, addressing sidewalk riding, pedestrian safety, park access, helmets and fines for violations. Ordinance 2026-11 passed its third and final reading on November 3, 2026. Local reporting...
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