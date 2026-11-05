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Can Real-Time Clinical Trial Data Accelerate Oversight Without Compromising Evidence?
5 days ago
University of Miami Miller School of Medicine researcher Azizi Seixas, Ph.D., proposes safeguards designed to separate continuous monitoring from regulatory decision-making, establish evidence-maturation thresholds and support equitable participation in real-time clinical trials. Key Takeaways. University of Miami Miller School of Medicine researcher Azizi Seixas, Ph.D., proposes separating real-time monitoring from...