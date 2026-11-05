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Obituary | Cherie Beth Tonsor, 81, of West Bend, Wi
By Judy Steffes,5 days ago
T is with heavy hearts that we share the passing of Cherie Beth Tonsor, age 81, of West Bend, Wisconsin. With her father serving in the military, Cherie moved six times during her childhood before her family settled in Hales Corners. As Cherie grew her own family, first with husband Lee Merkel and then, with her second husband Millard “Jack” Tonsor III, she established a home in Slinger.