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The ‘naked voice’: A-cappella group Pentatonix coming to Bozeman
By Dan Astin Chronicle Staff Writer,5 days ago
A-cappella group Pentatonix is bringing its signature vocal arrangements to the Montana State University Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Nov. 9. The Grammy-winning group has six members: soprano singer Kirstin Maldonado, bass singer Avi Kaplan, baritone singer Scott Hoying, tenor singer Mitch Grassi, singing drummer Matt Sallee and singing beatboxer and cello player Kevin Olusola.