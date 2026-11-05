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Infrastructure Vandalism Cut Internet Across Amador and San Joaquin Counties, Suspects In Custody
By StaffReportCV,5 days ago
Two suspects were arrested Tuesday afternoon following an infrastructure vandalism incident that triggered a widespread fiber optic internet outage across parts of Amador and San Joaquin counties. A major AT&T service disruption began at approximately 3:40 p.m. on Nov. 3, 2026, impacting customers spanning from Lockeford to Plymouth. Drawing on...