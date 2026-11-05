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A HOLIDAY HOMECOMING WITH JIM LAUDERDALE AND FRIENDS
4 days ago
6:30 p.m. Sunday December 27, A Holiday Homecoming with Jim Lauderdale, Aaron. Burdett, & Molly Johnson, Annual Fundraiser for Junior Appalachian Musicians (JAM. Kids) of Henderson County. JAM Kids & instructors open. Trailside Brewing Co., 873. Lenox Park Drive, Hendersonville, NC. Tickets: $60 general admission, $100 VIP, order:. www.frenchbroadvalleymusic.org/events/. For...