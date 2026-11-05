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Florida man accused of exposing himself & urinating on woman, 7-year-old boy at airport
By JESSICA A. BOTELHO,5 days ago
FORT LAUDERDALE, Fla. (TNND) — A man was arrested after allegedly exposing himself and urinating toward a family at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Florida, splashing a woman and her 7-year-old son. The Broward Sheriff’s Office identified him as 48-year-old Lawrence Kai Raben. Online booking records show Raben...