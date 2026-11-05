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FREE PODCAST 11/5 – PWTorch Dailycast – PWT Talks NXT: Lindberg & Miller discuss CM Punk vs. Grayson Waller for NXT Championship, Paige’s surprise return against Kelani Jordan, Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals, more (63 min.)
5 days ago
SHOW SUMMARY: Nate Lindberg and David Miller discuss C.M. Punk vs. Grayson Waller for the NXT Championship, Paige’s surprise return against Kelani Jordan, the Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals, Cruz Montana vs. Dion Lennox, John Cena’s appearance, and more. FREE VERSION: AUDIO LINK. AD-FREE VIP VERSION: VIP...