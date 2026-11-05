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Maritz’s Top Legal Mind on How Planners Should Navigate AI, Data Privacy and Event Risk
By Tyler Davidson,5 days ago
Meetings Today’s Tyler Davidson and Maritz Chief Legal Officer Jill Blood discuss AI in event contracts, attendee data privacy, intellectual property and practical risk planning. Learn how the Maritz legal chief navigates AI in event contracts, protects attendee data, vets technology vendors and balances duty of care with creating...