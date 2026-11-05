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Bombardier Deliveries Flatten but Orders, Revenues Rise
5 days ago
Bombardier business jet deliveries in the third quarter softened by one aircraft year over year (YOY) to 33 units, but a record $701 million from its services business pushed up overall revenues by 3%, to $2.4 billion, the Montreal-headquartered manufacturer reported this morning. Through the first nine months, shipments were down by four aircraft to 89. However, Bombardier reaffirmed its guidance to deliver more aircraft this year than the 157 handed over in 2025.
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