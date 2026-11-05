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First Community Bank employees raise record $23,500 for Arkansas Children’s Hospital
By White River Now,5 days ago
Bank employees raise record $23,500 for Arkansas Children’s Hospital. First Community Bank employees turned September into a record-setting month for children fighting cancer, raising an all-time high of $18,009.09 for Arkansas Children’s Hospital in recognition of Childhood Cancer Awareness Month. An additional contribution from First Community Bank brought...
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