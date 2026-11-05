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Descrybe Names Former 8am Partnerships Chief Kevin Britt as Strategic Advisor to Support Next Phase of Growth
By Descrybe,5 days ago
Veteran technology executive brings decades of experience building major corporate partnerships and scaling revenue as Descrybe expands its presence in the legal AI market. BOSTON, November 4, 2026 — Descrybe, the fast-growing legal research and intelligence platform for people and AI systems, today announced that Kevin Britt has joined the company as a strategic advisor, bringing decades of experience building technology businesses, developing major corporate partnerships, and driving revenue growth at scale.