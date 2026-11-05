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State tournament scores for NJIC schools / Wed, Nov 4th
By NJIC Web Master,3 days ago
Goals: (NM) Paul Irimia 1. Goals: (E) John Kennedy 2, AJ Calderone 1, Santiago Gray 1. Assists: (E) AJ Calderone 3. Saves: (E) Brayden Blanken 5. Goals: (SB) Brandon Betances 3, Jaiden Sarmadi 1; (Peq) Gavin Visscher 1, Sean Tuite 1. Assists: (SB) Jaiden Sarmadi 1, Luca Capone 1, Danny Remache 1; (Peq) Bryce Baykal 1. Saves: (SB) Alex Forgy 10; (Peq) Patrick Iglar 5.