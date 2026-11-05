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Matthew Stafford, Sean Payton, Mike Macdonald Headline 2026 NFL Salute to Service Award Finalists
By Scott Polacek,5 days ago
TeamFinalist Arizona CardinalsElijah Higgins, TE Atlanta FalconsJerious Norwood, Legend Baltimore RavensBen Kotwica, ST coach Buffalo BillsSpencer Brown, OL Carolina PanthersDevin Lloyd, LB Chicago BearsJosh Blackwell, DB Cincinnati BengalsLandon Robinson, DT Cleveland BrownsBenjamin Boswell, Doctor Dallas CowboysJake Ferguson, TE Denver BroncosSean Payton, Head Coach Detroit LionsDave Fipp, ST Coordinator Green Bay PackersLukas Van Ness, DE Houston TexansWoody Marks, RB Indianapolis ColtsLuke Rhodes, LS Jacksonville JaguarsRayuan Lane III, S Kansas City ChiefsKendall Gammon, Legend Las Vegas RaidersAdam Butler, DT Los Angeles ChargersCameron Dicker, K Los Angeles RamsMatthew Stafford, QB Miami DolphinsJacob Rodriguez, LB Minnesota VikingsAaron Jones, RB New England PatriotsReggie Gilliam, FB New Orleans SaintsW. Stephen Choate, Head Team Physician New York GiantsAllison Stangeby, VP Community Relations New York JetsTony Richardson, Legend Philadelphia EaglesRachel Washburn, Cheerleader Alumna Pittsburgh SteelersJon Kolb, Legend San Francisco 49ersBrant Boyer, ST Coordinator Seattle SeahawksMike Macdonald, Head Coach Tampa Bay BuccaneersBen Bredeson, OL Tennessee TitansJacob Martin, DE Washington CommandersTyler Ott, LS.