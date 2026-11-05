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SSOTD: Red Wings vs. Golden Knights, 11/5/2026
By DH.N Bot,4 days ago
Stupid Stat of the Day for November 5, 2026; Detroit Red Wings vs. Vegas Golden Knights. Stupid Stat of the Day: The Red Wings are winless all-time in games in which they debut a new alternate jersey from a league-wide program. #LGRW #RedWings. https://detroithockey.net/2026/11/05/ssotd-red-wings-vs-golden-knights-11-5-2026/. [image or embed]. — DetroitHockey.Net (@detroithockey.net)...