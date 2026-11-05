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S&P 500 Plunges, Wall Street Fears Circuit Breaker, Just One Day After Trump Celebrated Record Highs
By Jose Antonio Lanz,5 days ago
The S&P 500 plunged as much as 3.8% Thursday, raising concerns about emergency trading halts just one day after Trump celebrated Wall Street's record highs. A further decline to 7,150.41 points would trigger the first market-wide circuit breaker, temporarily halting US stock trading for 15 minutes. AI and semiconductor stocks...