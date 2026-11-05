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UnitedHealthcare to Drop Prior Authorization for 2,000 Pediatric Codes, Including MRI and CT
By Alyx Arnett,4 days ago
Beginning Dec. 1, certain pediatric MRI and CT scans will no longer require prior authorization under UnitedHealthcare plans. Beginning Dec 1, UnitedHealthcare will no longer require prior authorization for more than 2,000 pediatric care codes. The codes span common services, diagnostic imaging (including MRI and CT), sleep studies, cancer treatment, and orthopedic care.