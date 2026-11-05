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Starlink’s Direct-to-Phone Service: A Coverage Lifeline, Not Yet a Cellular Replacement
By Akshaya Krishnan,3 days ago
WASHINGTON, Nov. 5, 2026 - Starlink’s satellite-to-phone service is expanding coverage in dead zones, but Ookla’s tests show it still lags terrestrial mobile networks in speed, reliability, and signal quality. New Ookla testing shows that Starlink’s direct-to-device (D2D) service is genuinely valuable where terrestrial coverage disappears - but...