St. Mary Parish election results

\u003cdiv>\u003cp>U. S. Senator\u003c/p>\u003cp>St. Mary results only\u003c/p>\u003cp>Runs in multiple parishes\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 46 of 46 precincts\u003c/p>\u003cp>6,451 “Jamie” Davis (DEM) 43%\u003c/p>\u003cp>8,424 Julia Letlow (REP) 57%\u003c/p>\u003cp>Total: 14,875\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 49.0%\u003c/p>\u003cp>3rd Congressional\u003c/p>\u003cp>District\u003c/p>\u003cp>St. Mary results only\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 46 of 46 precincts\u003c/p>\u003cp>873 “Kate” Cotten (REP) 6%\u003c/p>\u003cp>3,285 John Day (DEM) 22%\u003c/p>\u003cp>904 Priscilla Gonzalez (DEM) 6%\u003c/p>\u003cp>8,105 “Clay” Higgins (REP) 55%\u003c/p>\u003cp>167 Tia LeBrun (NOPTY) 1%\u003c/p>\u003cp>1,353 Caleb “With a C” Walker (DEM) 9%\u003c/p>\u003cp>Total: 14,687\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 48.4%\u003c/p>\u003cp>Home Rule\u003c/p>\u003cp>Charter Amendment\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 46 of 46 precincts\u003c/p>\u003cp>5,966 YES 42%\u003c/p>\u003cp>8,172 NO 58%\u003c/p>\u003cp>Total: 14,138\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 46.6%\u003c/p>\u003cp>St. Mary\u003c/p>\u003cp>School Board\u003c/p>\u003cp>District 5\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 4 of 4 precincts\u003c/p>\u003cp>441 Sandra K. Turner (DEM) 31%\u003c/p>\u003cp>988 Calyn Swords Welch (REP) 69%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,429\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 52.7%\u003c/p>\u003cp>District 6\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 5 of 5 precincts\u003c/p>\u003cp>333 Jeffrey “Jeff” Hufstetler (NOPTY) 24%\u003c/p>\u003cp>251 Noel Pisani (REP) 18%\u003c/p>\u003cp>818 Jameson “Budd” Sennette (DEM) 58%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,402\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 52.0%\u003c/p>\u003cp>District 8\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 4 of 4 precincts\u003c/p>\u003cp>622 Scott Babin (REP) 39%\u003c/p>\u003cp>974 Chad Paradee (REP) 61%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,596\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 57.3%\u003c/p>\u003cp>Justice of the Peace\u003c/p>\u003cp>Ward 5\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 8 of 8 precincts\u003c/p>\u003cp>1,295 Tempest Jackson (NOPTY) 46%\u003c/p>\u003cp>1,527 Michelle D. Schexnayder (DEM) 54%\u003c/p>\u003cp>Total: 2,822\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 47.8%\u003c/p>\u003cp>Ward 7\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 4 of 4 precincts\u003c/p>\u003cp>173 Nekesia Jovia Bowie (DEM) 53%\u003c/p>\u003cp>155 Stanley Johnson, Jr. (DEM) 47%\u003c/p>\u003cp>Total: 328\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 39.7%\u003c/p>\u003cp>Ward 8\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 8 of 8 precincts\u003c/p>\u003cp>803 Shawn Canty (NOPTY) 33%\u003c/p>\u003cp>743 Glen Elliott (REP) 31% 880\u003c/p>\u003cp>Nicole Cherry Landry (REP) 36%\u003c/p>\u003cp>Total: 2,426\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 52.4%\u003c/p>\u003cp>Ward 10\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 7 of 7 precincts\u003c/p>\u003cp>513 Benny J. Druilhet (DEM) 58%\u003c/p>\u003cp>368 Cardell Bowser Ina (DEM) 42%\u003c/p>\u003cp>Total: 881\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 49.5%\u003c/p>\u003cp>Constable\u003c/p>\u003cp>Ward 8\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 8 of 8 precincts\u003c/p>\u003cp>1,345 Jose M. Salvador, Jr. (REP) 61%\u003c/p>\u003cp>846 Andros Williams (REP) 39%\u003c/p>\u003cp>Total: 2,191\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 47.4%\u003c/p>\u003cp>Mayor\u003c/p>\u003cp>Patterson\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 6 of 6 precincts\u003c/p>\u003cp>933 Rodney Grogan (DEM) 45%\u003c/p>\u003cp>1,159 Slade Sanders (REP) 55%\u003c/p>\u003cp>Total: 2,092\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 57.0%\u003c/p>\u003cp>Baldwin\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 3 of 3 precincts\u003c/p>\u003cp>381 Ajani Connor (DEM) 49%\u003c/p>\u003cp>402 Clarence A. Vappie (DEM) 51%\u003c/p>\u003cp>Total: 783\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 57.1%\u003c/p>\u003cp>Berwick\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 4 of 4 precincts\u003c/p>\u003cp>1,255 Ludness “Lud” Henry (REP) 71%\u003c/p>\u003cp>510 Jason Romero (REP) 29%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,765\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 58.6%\u003c/p>\u003cp>Council\u003c/p>\u003cp>Patterson\u003c/p>\u003cp>(5 to be elected)\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 6 of 6 precincts\u003c/p>\u003cp>645 Bealizeia “Billy” Badeaux (NOPTY) 7%\u003c/p>\u003cp>725 R. Demale Bowden, Jr. (NOPTY) 8%\u003c/p>\u003cp>881 Lee A. Condolle (DEM) 10%\u003c/p>\u003cp>1,043 Ray “Mr. Ray” Dewey (DEM) 12%\u003c/p>\u003cp>884 Keith Grimball (REP) 10%\u003c/p>\u003cp>652 Allis Jennings (DEM) 8%\u003c/p>\u003cp>702 Patricia Lynn Jennings (DEM) 8%\u003c/p>\u003cp>790 Jeffery S. Lawrence (REP) 9%\u003c/p>\u003cp>587 Mamie Soudelier Perry (NOPTY) 7%\u003c/p>\u003cp>809 Dawn Rentrop (DEM) 9%\u003c/p>\u003cp>896 Miranda Weinbach (DEM) 10%\u003c/p>\u003cp>Total: 8,614\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 46.9%\u003c/p>\u003cp>Berwick\u003c/p>\u003cp>(5 to be elected)\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 4 of 4 precincts\u003c/p>\u003cp>606 Earl Anslem, Jr. (REP) 8%\u003c/p>\u003cp>927 Colleen Nicklas Askew (REP) 12%\u003c/p>\u003cp>986 Erica S. Brunson (REP) 13%\u003c/p>\u003cp>1,084 Kevin P. Hebert (REP) 15%\u003c/p>\u003cp>955 Brandon “J.H.” Monceaux (REP) 13%\u003c/p>\u003cp>874 Raymond Price (REP) 12%\u003c/p>\u003cp>685 James Richard (REP) 9%\u003c/p>\u003cp>581 Michael “Mike” Rodrigue (REP) 8%\u003c/p>\u003cp>738 George R. Underwood III (REP) 10%\u003c/p>\u003cp>Total: 7,436\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 49.4%\u003c/p>\u003cp>Water and Sewer\u003c/p>\u003cp>Commission No. 3\u003c/p>\u003cp>9.08-mill renewal\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 8 of 8 precincts\u003c/p>\u003cp>800 YES 50%\u003c/p>\u003cp>808 NO 50%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,608\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 46.9%\u003c/p>\u003cp>Water and Sewer\u003c/p>\u003cp>Commission No. 4\u003c/p>\u003cp>15.35-mill renewal\u003c/p>\u003cp>Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes\u003c/p>\u003cp>Election Day Reporting - 10 of 10 precincts\u003c/p>\u003cp>760 YES 49%\u003c/p>\u003cp>784 NO 51%\u003c/p>\u003cp>Total: 1,544\u003c/p>\u003cp>Unofficial Turnout: 45.5%\u003c/p>\u003c/div>