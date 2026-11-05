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NJCA Congratulates Endorsed Candidates On General Election Victories
By NJ Urban News Staff,3 days ago
November 3, 2026—Newark—New Jersey Citizen Action (NJCA) congratulates Senator Cory Booker, Representatives Donald Norcross, Herb Conaway, Frank Pallone, Rob Menendez, Nellie Pou, LaMonica McIver, and Annalisa Mejia, Representatives-elect Dr. Adam Hamawy, Zack Mullock, and Rebecca Bennett, and Mayor Vic Deluca on their election victories. In a statement, NJCA Executive Director Dena Mottola Jaborska said:
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