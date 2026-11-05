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DREO RO Water Filter 113S: Features, Specs, and Price
By Jude Chukwuemeka,2 days ago
DREO is positioning its RO Water Filter 113S as a convenient alternative to traditional reverse osmosis systems, combining multi-stage water filtration, automatic pitcher refilling, smart app connectivity, and a compact countertop design. The appliance is designed for households that want access to purified water without plumbing modifications, drilling, or a complicated installation process.