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Advics Offers More Aftermarket Brake Pads, Rotors
By Alex Crissey,2 days ago
Advics announced the availability of 56 new brake pad kit SKUs and three new disc brake rotor SKUs. The 56 new ultra-premium brake pad kit SKUs provide approximately 62.8 million vehicles in operation (VIO) axle coverage in the U.S. and Canada. The expansion covers import models including Acura, Honda, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai and Kia applications.