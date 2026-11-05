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Vanity Vault Details Vanity Gift Sizes and Package Inclusions for 2026
4 days ago
"Vanity Vault details the dimensions, separate-piece options and package inclusions Australian parents can check before choosing a vanity gift for Christmas 2026." Vanity Vault details Mini Dollface and Babyface gift options, with verified table dimensions, dated prices, package inclusions and practical seating limits. MELBOURNE - 5 November, 2026 - Vanity...