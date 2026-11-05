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Governor Gordon Extends to Dec. the Emergency Transportation Permits for Livestock Executive Order
By About,3 days ago
Cheyenne, Wyo. – Nov. 4, 2026 — Governor Mark Gordon (R-WY) has signed Executive Order 2026-011 extending the original authorization (2026-005) for emergency relief permits for vehicles transporting oversize and overweight loads of livestock feed and livestock across Wyoming. This extension comes in response to widespread drought, high...