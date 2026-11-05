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Wool Producers in Four States Can Access Funding and Technical Assistance to Improve Wool Quality
By About,4 days ago
Woolgrowers in Colorado, Idaho, Utah, and Wyoming can now access financial and technical assistance through the Wool Quality Improvement Program to improve wool quality, strengthen shearing practices, and implement on-farm conservation practices. Producers can learn more and apply online at ncat.org/sustainable-agriculture/wool-quality-improvement-program. Applications will be reviewed December 1, 2026, and the...