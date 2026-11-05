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Major Changes to Pennsylvania Veterans’ Benefits Expand Eligibility for Assistance
By Brock Jordan,4 days ago
ANNVILLE, Pa. (EYT) — Pennsylvania veterans and their families could qualify for additional financial assistance and benefits under newly updated state regulations announced by the Pennsylvania Department of Military and Veterans Affairs (DMVA). The changes, described by state officials as the most extensive updates to Pennsylvania veterans’ benefits in...
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