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Play It Again Sports Scoreboard for Wednesday, Nov. 4, 2026
By Staff Report,4 days ago
WEDNESDAY, NOVEMBER 4 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD. SIU-Edwardsville Cougars 85, Concordia Christian Bulldogs 61. Illinois Fighting Illini 84. Detroit Mercy Titans 50. Denver University Pioneers 66, Lindenwood Lions 52. NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION. Philadelphia 76ers 112, Detroit Pistons 106. Atlanta Hawks 120, Washington Wizards 105. Boston Celtics 109, Milwaukee Bucks...