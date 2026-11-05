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Bourbon County Sheriff’s Office Daily Report – Nov 5, 2026
By Submitted Story,5 days ago
Bourbon County Sheriff’s Office Daily Report – November 05, 2026. McCallum, Calli Susanne (Age 36) — Arrested 11/4/2026 12:24 AM by Bourbon County Sheriff’s Office. Charge: Driving Under Influence of Alcohol or Drugs (Misdemeanor), Possession of Controlled Substance; Unknown Substance (Misdemeanor), Possess Paraphernalia (Misdemeanor). Bond: No Bond.