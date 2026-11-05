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Veterans can register for Elks dinners, seminars until Saturday
By Jeremy Shipe,4 days ago
Veterans in the Broken Bow and Ord areas have until this Saturday, November 7, to register for upcoming veterans dinners and seminars hosted by the Broken Bow Elks Lodge. The lodge will host two events, beginning Tuesday, November 10, at the BPOE Lodge Room, 610 South 10th Street in Broken Bow. A second event will be held Thursday, November 12, at the American Legion Building in Ord.