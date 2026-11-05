BISHOP UNION HIGH SCHOOL Soccer – 2026-2027

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0M4JD8_1Gnb7wmU00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0M4JD8_1Gnb7wmU00" width="850" height="1100" >\u003ch2>BISHOP UNION HIGH SCHOOL\u003c/h2>\u003ch2>Soccer – 2026-2027\u003c/h2>\u003ch2>November 2026\u003c/h2>\u003cp>Tuesday, November 17\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Burroughs – SCRIMMAGE\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>December 2026\u003c/h2>\u003cp>Tuesday, December 1\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Mammoth\u003c/li>\u003cli>Girls: 4:00/2:00/vans\u003c/li>\u003cli>Boys: —\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Friday, December 4\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Big Bear\u003c/li>\u003cli>Girls: 5:00\u003c/li>\u003cli>Boys: —\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Friday–Saturday, December 4–5\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ South High Tourney\u003c/li>\u003cli>Girls: —\u003c/li>\u003cli>Boys: TBD/2 vans\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Tuesday, December 8\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Paraclete\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/10:00/2 SUVs\u003c/li>\u003cli>Boys: —\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Friday, December 11\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Fresno Christian\u003c/li>\u003cli>Girls: —\u003c/li>\u003cli>Boys: 3:00/2:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Friday–Saturday, December 11–12\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Exeter Union – Citrus Cup Tourney\u003c/li>\u003cli>Girls: TBD/2 SUVs\u003c/li>\u003cli>Boys: —\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>January 2027\u003c/h2>\u003cp>Tuesday, January 5\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Mojave\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Thursday, January 7\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Mammoth\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/11:00/Bus\u003c/li>\u003cli>Boys: 1:00/11:00/Bus\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Tuesday, January 12\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Rosamond\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Thursday, January 14\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Desert\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Tuesday, January 19\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Cal City\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Thursday, January 21\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Mojave\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Tuesday, January 26\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Mammoth\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Thursday, January 28\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Rosamond\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00/10:00/Bus\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>February 2027\u003c/h2>\u003cp>Tuesday, February 2\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Desert\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/2:00\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Thursday, February 4\u003c/p>\u003cul>\u003cli>@ Cal City\u003c/li>\u003cli>Girls: 3:00/10:30/Bus\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00/10:30/Bus\u003c/li>\u003c/ul>\u003cp>Tuesday, February 9\u003c/p>\u003cul>\u003cli>vs Immanuel Christian\u003c/li>\u003cli>Girls: —\u003c/li>\u003cli>Boys: 5:00\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Playoffs\u003c/h2>\u003cp>Boys: February 12, 16, 18, 23–25\u003c/p>\u003cp>Girls: February 13, 17, 19, 23–25\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>